قتلى وجرحى جراء عملية طعن في غلاسكو الاسكتلندية

أكدت الشرطة البريطانية أنها تعاملت مع حادث وقع في مدينة غلاسكو الاسكتلندية، وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى جراء عملية طعن نفذت اليوم في وضح النهار في أحد الشوارع وسط المدينة.

وأكدت شرطة المدينة إغلاق شارع ويست جورج الذي وقع فيه الحادث ودعت المواطنين على الابتعاد عنه، مضيفة: “الوضع قد تم احتواؤه وليس هناك أي خطر على الجمهور الآن”.

وصرح نائب رئيس الشرطة الاسكتلندية، ستيف جونسون، للصحفيين بأن المشتبه به في الحادث قتل برصاص الأمن، ولا تبحث السلطات عن أي شخص آخر في القضية، مشيرا إلى أن ضابطا أصيب جراء الحادث ويتلقى العلاج حاليا.

وأفادت تقارير صحفية بأن رجلا هاجم بسكين الناس بشكل عشوائي عند مدخل فندق غلاسكو المركزي، ما أدى إلى سقوط ثلاثة قتلى.

ونقلت “بي بي سي” عن شاهد عيان تأكيده أنه شاهد شخصا من أصول إفريقية يرقد على الأرض، ويرجح أنه منفذ الهجوم.

ونشرت وسائل إعلام صورا تظهر قوات لشرطة مكافحة الإرهاب وسيارات إسعاف وسط غلاسكو.

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على حسابه في “تويتر” عن حزنه البالغ إزاء الحادث، قائلا: “مشاعري مع الضحايا وعوائلهم، وشكرا على العناصر الشجعان من خدمات الطوارئ الذين تعاملوا (مع الحادث)”.

المصدر: وسائل إعلام بريطانية