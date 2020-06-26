قادة مكاتب الاجهزة الامنية في الجنوب تفقدوا مبنى سراي ميس الجبل الجديد

جال عدد من قادة مكاتب وفروع الاجهزة الامنية في الجنوب على مبنى سراي ميس الجبل للاطلاع عن كثب على الأقسام والطوابق والاجراءات المتبعة في أعمال التشطيب النهائية للمبنى.

وحضر الى مبنى السراي الجديد، الذي يشيده مجلس الجنوب في ميس الجبل برعاية من الرئيس نبيه بري وبجهود ومساع من رئيس مجلس الجنوب الدكتور قبلان قبلان، رئيس مكتب مخابرات تبنين العقيد محمد هاشم، رئيس مكتب امن الدولة في مرجعيون حاصبيا الرائد حسين طباجة، آمر فصيلة درك مرجعيون الملازم اول نيكولا حايك، وكان في استقبالهم رئيس بلدية ميس الجبل عبدالمنعم شقير، مسؤول المنطقة الخامسة في حركة “أمل” يحيى جابر، مأمور نفوس ميس الجبل انيس معلم، رئيس مخفر ميس الجبل المؤهل اول ابراهيم عوالة، المهندس المشرف على المشروع من قبل مجلس الجنوب رشيد فلحة، فاعليات بلدية وعدد من المخاتير.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام