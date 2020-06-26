قادة مكاتب الاجهزة الامنية في الجنوب تفقدوا مبنى سراي ميس الجبل الجديد – موقع قناة المنار – لبنان
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June 26 2020 - 17:36

قادة مكاتب الاجهزة الامنية في الجنوب تفقدوا مبنى سراي ميس الجبل الجديد

منذ 27 mins 26 June، 2020
سراي ميس الجبل
لبنان

جال عدد من قادة مكاتب وفروع الاجهزة الامنية في الجنوب على مبنى سراي ميس الجبل للاطلاع عن كثب على الأقسام والطوابق والاجراءات المتبعة في أعمال التشطيب النهائية للمبنى.
وحضر الى مبنى السراي الجديد، الذي يشيده مجلس الجنوب في ميس الجبل برعاية من الرئيس نبيه بري وبجهود ومساع من رئيس مجلس الجنوب الدكتور قبلان قبلان، رئيس مكتب مخابرات تبنين العقيد محمد هاشم، رئيس مكتب امن الدولة في مرجعيون حاصبيا الرائد حسين طباجة، آمر فصيلة درك مرجعيون الملازم اول نيكولا حايك، وكان في استقبالهم رئيس بلدية ميس الجبل عبدالمنعم شقير، مسؤول المنطقة الخامسة في حركة “أمل” يحيى جابر، مأمور نفوس ميس الجبل انيس معلم، رئيس مخفر ميس الجبل المؤهل اول ابراهيم عوالة، المهندس المشرف على المشروع من قبل مجلس الجنوب رشيد فلحة، فاعليات بلدية وعدد من المخاتير.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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