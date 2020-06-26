وزير الصحة تسلم هبة من جمعية سامز

إستقبل وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن أمين عام “حركة النضال اللبناني” العربي النائب السابق فيصل الداود، الذي أدلى بتصريح أوضح فيه أن “الزيارة هدفت لتوجيه الشكر لمعاليه، لأنه كان بمثابة بلسم أبقى للمواطن اللبناني ثقته بمستقبل لبنان”.

أضاف: “وتناول البحث تناول أوضاع القطاع الصحي في منطقة راشيا والتوزيع العادل للخدمات الطبية على المراكز الصحية المؤهلة وضمها إلى شبكة الرعاية الأولية، وكيفية تفعيل مستشفى راشيا الحكومي في سبيل خدمة المواطن علمًا أن الوزير حمد حسن يولي الإهتمام الكافي لهذه الأمور”.

رئيسة جمعية “سامز”

كما تسلم الوزير حسن من رئيسة الجمعية الطبية السورية الأميركية “سامز” ميراي الضيقة هبة تضمنت 6500 كمامة من نوع N95، سيتم توزيعها على المستشفيات الحكومية اللبنانية في مختلف المناطق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام