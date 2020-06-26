الشيخ القطان: رفع سعر الدولار هدفه الضغط سياسيا على حزب الله وسلاحه

انتقد رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان في موقفه الاسبوعي، “قطع الطرقات من أجل التضييق على الشعب اللبناني”، معتبرا أنه “لا يمكن للبنانيين أن يحققوا مطالبهم من خلال اغلاق الطرقات على أنفسهم”.

وقال: “الثورة حتى تتحقق مطالبها يجب أن تقوم على عقيدة صحيحة ورؤى وأهداف واضحة، والثورة لا تقوم على المزاجيات ولا على السباب والشتائم ولا على تكسير المحلات والإعتداء على الناس”.

وقال: “ان رفع سعر الدولار في لبنان هدفه الضغط سياسيا على حزب الله وسلاحه الذي دافع عنا ضد الأعداء”.

وانتقد “بعض اللبنانيين الذين يشترون الدولار ب 3900 ثم يبيعونه ب 8000 ويصفون انفسهم بالثوار”، وقال: “هناك دائما من يجلس خارج إطار الحكم، ولا أسهل من ان ينتقد من في الحكم ويوجه الانتقادات للدولة، بينما عندما كان في الحكم لم يستطع ان يفعل شيئا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام