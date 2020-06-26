قطع طرق في العديد من المناطق واحتجاز المواطنين لساعات في سياراتهم على اوتوستراد الجية

أُفيد عصر اليوم عن إعادة فتح طريق بيروت – صيدا بالاتجاهين بعد ان قطعت على اوتوستراد الجية مفرق برجا مرة اخرى ، بعدما كانت غرفة التحكم المروري افادت عن إعادة فتحه عقب اغلاقه لساعات من قبل محتجين، الامر الذي ادى الى حجز العديد من المواطنين في سياراتهم منذ نحو الساعة السادسة صباحاً وتسبب في زحمة سير خانقة على الطريق الرابط بين صيدا وبيروت.

كما شهدت طرقات عديدة قطعا للسير في مناطق مختلفة مثل اوتوستراد البداوي – اوتوستراد التبانة – ساحة النور في الشمال، طريق عام المصنع وطريق عام تعلبايا في البقاع، تقاطع ايليا في صيدا.

المصدر: موقع المنار