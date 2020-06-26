شركات السيارات الرئيسية في ايران تنتج اكثر من 200 الف خلال 3 اشهر

تشير الاحصائيات الصادرة عن منظومة “كُدال” بان انتاج شركات السيارات الايرانية الرئيسية “ايران خودرو” و”سايبا” و”بارس خودرو” بلغ 203 الاف و 146 سيارة خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام الايراني الجاري (بدا في 20 اذار/مارس).

ووفقا لهذه الاحصائيات فقد بلغ انتاج شركة “ايران خودرو” 96490 وشركة “سايبا” 79520 وشركة “بارس خودرو” 27136 سيارة.

وكان انتاج شركة “ايران خودرو” من طرازات “بيجو” و”سمند” و”رانا” و”دنا” و”هايما” وشاحنات صغيرة ومنتوجات اخرى.

فيما كان انتاج انتاج شركة “سايبا” من طرازات “برايد” و”تيبا” و”سراتو” و”آريو”، اما شركة “بارس خودرو” فقد كان انتاجها من طرازات “رينو” و”برليانس” و”ايكس 100″ (برايد) و”كيو” (كوئيك).

المصدر: وكالة ارنا