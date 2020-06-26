التحكم المروري: قطع السير على أوتوستراد اليرزة صعوداً بسبب احتراق مركبة والعمل جار على المعالجة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 26 2020 - 13:54

التحكم المروري: قطع السير على أوتوستراد اليرزة صعوداً بسبب احتراق مركبة والعمل جار على المعالجة

منذ 56 mins 26 June، 2020
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