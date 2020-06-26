الوزير حب الله: دولة الرئيس أرجوك سمّ الأمور بأسمائها

قال وزير الصناعة عماد حب الله عبر حسابه على “تويتر”: دولة الرئيس، ارجوك سمّ الأمور بأسمائها وبخاصة من يعرقلون عملنا الحكومي مدعين الحفاظ على البلد ويختلقون الحجج والبراهين، ويصورون الحلول والارقام وهم يودون الانقضاض على مقدرات لبنان ويرهنونه للخارج، ويطيرونك أنت والحكومة عبر ضرب سعر الليرة وتأجيج وجع الناس اللي ما بقى فيها. اننا مسؤولون، ‏وعلينا واجبات تجاه الناس. ونحن منهم ومعهم. ‏سنلاقي المواطنات والمواطنين في قهرهم، وسنجترع الحلول. ولن تكفي بلسمة الجراح التي هي جراحنا، وان لم نستطع فعلينا..”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام