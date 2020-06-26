غوتیریش یؤکد ضرورة الحفاظ علی الاتفاق النووي

اکد امین عام منظمة الامم المتحدة انتونیو غوتیریش ضرورة الحفاظ علی الاتفاق النووي.

جاء ذلك في تصريح ادلى به غوتيريش خلال مؤتمره الصحفي عبر الاجواء الافتراضية، ردا على استغلال اميركا تقريره الاخير حول القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي لإضعاف او تقويض الاتفاق النووي، ما هو ردكم على ذلك؟”.

وقال امين عام الامم المتحدة: ان موقفنا حول الاتفاق النووي هو ذاته الذي اعلناه دوما منذ التوقيع عليه. الاتفاق النووي خطوة مهمة في مسار حظر انتشار الاسلحة النووية.

واضاف اننا نعتقد بانه ينبغي القيام باي اجراء ممكن لمنع الاتفاق النووي من الانهيار.

وتاتي تصريحات غوتيريش بعد يوم واحد من الاجتماع غير الرسمي وغير العلني للاميركيين مع اعضاء مجلس الامن الدولي، في محاولاتهم (الاميركيين) لتمديد الحظر التسليحي على ايران والذي ينتهي في 18 تشرين الاول / اكتوبر القادم.

المصدر: وكالة فارس