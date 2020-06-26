الكشف عن مجرة راديوية عملاقة غير مرئية بالقرب من درب التبانة…

اكتشف علماء الفلك في جنوب أفريقيا والهند مجرة جديدة هائلة الحجم باستخدام تلسكوب راديو عملاق يستخدم موجة (GMRT).

وتبتعد المجرة المكتشفة أكثر من 5 مليارات سنة ضوئية عن الأرض وظهرت بشكل هائل على التلسكوب الراديوي، الذي عكس انبعاثاتها الراديوية على شكل صور واضحة.

وتصدر المجرات الراديوية كميات هائلة من موجات الراديو، صادرة من النوى المركزية التابعة لها، ويعتبر العلماء أن الثقوب السوداء في مراكز هذه المجرات تحدث بسبب تراكم الغازات والبخار.

وتولد هذه الثقوب موجات هائلة وعالية من الطاقة مرئية في الأطوال الموجية الراديوية، خلال مراحلها النشطة (التي تدوم حتى 100 مليون سنة)، بحسب مجلة “phys.org” المتخصصة بالفيزياء وعلوم الفلك.

ولاحظ العلماء أن المجرة الراديوية النموذجية تحتوي على ميزات مثل القلب والفصوص والنقاط الساخنة، ومع ذلك، تدخل المجرة بمرحلة الموت بعد توقف النشاط الراديوي في داخلها.

ويهتم الفلكيون بإيجاد الموجات الراديوية الأخيرة القصيرة المتبقية، لأنها تمثل المرحلة النهائية من تطور المجرة الراديوية.

وتعتبر هذه الموجات من أهم العناصر لفهم دورة حياة المجرات الراديوية، ولم يلاحظ حتى الآن سوى عدد قليل من المصادر الراديوية الضعيفة جدا بسبب انقراض مجراتها أو البعد الهائل.

المصدر: سبوتنيك