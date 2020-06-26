مسؤولون: إصابات كورونا في الولايات المتحدة قد تكون‭ ‬عشرة أمثال العدد المعلن

قال مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية إن خبراء في الحكومة يعتقدون بأن أكثر من 20 مليون أمريكي ربما أصيبوا بفيروس كورونا، أي عشرة أمثال الإحصاءات الرسمية.

ويشير ذلك إلى أن عددا كبيرا من السكان مصابون بالمرض أو كانوا مصابين به دون ظهور أعراض عليهم.

وأضاف المسؤولون أن هذا التقدير الذي توصلت إليه المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يستند إلى فحوص الأمصال المستخدمة لرصد الأجسام المضادة التي تظهر ما إذا كان الشخص قد أصيب بالمرض.

وأشار المسؤولون في تصريحات لمجموعة صغيرة من الصحفيين مساء الأربعاء إلى أن التقدير يعتمد على ناتج ضرب عدد الحالات المعروفة، الذي يتراوح بين 2.3 و2.4 مليون حالة، في متوسط معدل الأجسام المضادة الذي أظهرته اختبارات الأمصال.

وإذا كان هذا صحيحا، تكون نسبة الوفيات الناجمة عن المرض في الولايات المتحدة أقل مما يعتقد، حيث سجلت البلاد وفاة أكثر من 120 ألف أمريكي بسبب الفيروس منذ بدء تفشي الوباء.

وسجلت الولايات المتحدة 36 ألف حالة إصابة جديدة بـ”كوفيد-19″ يوم الأربعاء، وهو ما يكاد يصل إلى المستوى القياسي المسجل في 24 أبريل الذي بلغ حينها 36426 حالة.

وتتركز الحالات الجديدة في ولايات نجت من شدة التفشي في البداية أو تحركت مبكرا لرفع القيود التي تهدف لكبح انتشار الفيروس.

المصدر: وكالة رويترز