اللجنة الطبية بالحكومة المؤقتة في ليبيا: 11 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية التابعة للجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا بالحكومة الموقتة الليبية (التي تحكم في شرق البلاد)، مساء الخميس، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وتوزعت الإصابات بواقع ثماني حالات مخالطة من مدينة أجدابيا، وثلاث حالات من مدينة بنغازي، وذلك حسب بيان منشور للجنة على صفحتها بموقع “فيسبوك”.

وصباح الخميس، أعلنت اللجنة تسجيل عشر حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حسب النتائج الصادرة عن فحص عدة عينات في مركز بنغازي الطبي، وتوزعت الإصابات بواقع خمس حالات مخالطة من مدينة بن جواد، وخمس حالات من مدينة البيضاء.

المصدر: وكالات