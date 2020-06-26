تراجع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بين الفلسطينيين

أظهرت بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، يوم الخميس، تراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، مع تسجيل 54 إصابة جديدة مقارنة مع 159 إصابة يوم الأربعاء.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين 1588 إصابة منذ بدء انتشار الفيروس في مارس الماضي.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة في بيان صحفي، إن معظم الإصابات الجديدة تتركز في محافظة الخليل.

وأضافت الكيلة أن الإصابات النشطة بلغت 963 إصابة وحالات التعافي 620.

وأفادت بأن مختبرات وزارة الصحة أجرت حوالي 2500 فحص لعينات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقررت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية الأربعاء تعليق صلاة يوم الجمعة بالمساجد بسبب ظهور عشرات الإصابات بالفيروس، كما قررت الحكومة في وقت متأخر ليل الثلاثاء وقف الاحتفالات بالأعراس في جميع المحافظات.

وأعادت الحكومة الفلسطينية يوم السبت إغلاق بعض المناطق في الضفة الغربية بسبب ظهور عشرات الحالات المصابة بالفيروس.

وتخضع الأراضي الفلسطينية للشهر الرابع على التوالي لحالة الطوارئ مع عودة الحياة إلى طبيعتها بفتح المساجد والكنائس وعودة المرافق العامة والخاصة إلى العمل.

المصدر: وكالات