فرنسا: تسجيل 21 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 21 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي عدد المتوفين إلى 29752 شخصا.

وأشارت وزارة الصحة، اليوم الخميس، إلى أن عدد المصابين بالفيروس، الذين يتلقون العلاج في المستشفيات مستمر بالانخفاض.

وانخفض عدد المصابين بواقع 158 شخصا خلال اليوم الأخير، ليصل إلى 9141 شخصا الخميس.

كما تراجع عدد المصابين بغرف العناية المركزة بواقع 7 أشخاص منذ أمس الأربعاء، ليصل إلى 651 مريضا.

يذكر أن فرنسا سجلت خامس أكبر حصيلة لضحايا فيروس كورونا عالميا، لكن معدلات انتشار الفيروس تراجعت بشكل ملحوظ منذ وصولها إلى الذروة في مارس وأبريل الماضيين، وقد بدأت السلطات بإعادة فتح الاقتصاد تدريجيا.

المصدر: وكالة رويترز