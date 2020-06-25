قتيل و6 جرحى إثر غارة تركية في كردستان العراق

قتل شخص وجرح ستة آخرون الخميس في غارة جوية تركية في إقليم كردستان شمالي العراق حيث أطلقت أنقرة قبل نحو اسبوع عمليات جوية وميدانية تستهدف الأكراد، وفق ما ذكر مسؤول لفرانس برس.

وقال كامران عبدالله. مدير ناحية كابيلون الواقعة ضمن محافظة السليمانية. إن “غارة جوية استهدفت شاحنة بيك-آب في منطقة كونه ماسي، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة ستة” كانوا على مسافة قريبة، موضحاً أن “هوية الرجل الذي قتل لم تعرف بعد”. مضيفا أن المصابين “امرأتان وطفلان ورجلان”.

وفي 17 حزيران/يونيو. أنزلت تركيا بعد غارات جوية لطائراتها عناصر من قواتها الخاصة في إقليم كردستان. في عمليات تهدف إلى طرد مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذي يسيطر على قواعد ومراكز تدريب في شمال الإقليم.

وبرغم احتجاج السلطات العراقية. تواصل تركيا عملياتها ضد هذه الجماعة التي تصنفها “إرهابية”. على غرار تصنيف الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي لها، ولم يعرف نطاق عملية “المخلب-النمر” التركية بسبب منع الوصول إلى المنطقة. ولكنها محدودة مقارنة بالعمليات التي أطلقتها أنقرة في السنوات الأخيرة في شمال سوريا ضد مقاتلين أكراد.

برغم ذلك. اضطرت مئات العائلات إلى الفرار من مناطق الاشتباك.

ويخوض حزب العمال الكردستاني تمردا ضد الدولة التركية منذ العام 1984. في نزاع أسفر عن أكثر من أربعين ألف قتيل. بينهم العديد من المدنيين.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية