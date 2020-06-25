غرفة التحكم المروري: إعادة فتح السير عند تقاطع بشارة الخوري – موقع قناة المنار – لبنان
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June 25 2020 - 21:50

غرفة التحكم المروري: إعادة فتح السير عند تقاطع بشارة الخوري

منذ 57 mins 25 June، 2020
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