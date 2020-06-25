الأمن العام: ختم محطة محروقات في عماطور بالشمع الأحمر لامتناعها عن بيع المازوت

اعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان انه “في إطار التأكد من مخزونات محطات الوقود من المشتقات النفطية وعدم احتكارها، ضبطت دورية من المديرية العامة للأمن العام في بلدة عماطور اللبناني (و.ص.أ) يملك محطة للمحروقات، يمتنع عن بيع مادة المازوت، رغم توافر 5 آلاف ليتر لديه.

كما ضبطت دورية من المديرية في بلدة الفاكهة اللبناني (ع.ح.ع) يملك سوبرماركت يقوم بأعمال الصرافة من دون ترخيص ويتداول بالدولار الأميركي في السوق السوداء من دون التقيد بسعر الصرف المحدد من نقابة الصرافين، وضبطت في حوزته المبالغ المالية المتداول بها.

وبمراجعة المدعي العام المالي، تم توقيفهما وإحالتهما مع المضبوطات على النيابة العامة المالية وختم محطة المحروقات بالشمع الاحمر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام