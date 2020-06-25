وزير الخارجية الصيني: ندعم فلسطين في تأسيس دولة مستقلة ذات سيادة كاملة

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن “الصين تدعم فلسطين في تأسيس دولة مستقلة ذات سيادة كاملة ترتكز على حدود 1967 وتكون القدس الشرقية عاصمة لها”، واضاف أنه “لا يجب مقايضة الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني”.

واعتبر الوزير في مؤتمر بالفيديو لمجلس الأمن الدولي الخميس ان “أي خطة منفصلة عن مسار السلام في الشرق الأوسط، لن تحقق السلام الدائم بالمنطقة”، معربا عن “قلق بلاده إزاء التوتر المستمر بين فلسطين وإسرائيل”، على حد تعبيره.

وأضاف الوزير أن “إيجاد حل عادل ومعقول للقضية الفلسطينية هو شرط مسبق من أجل السلام والأمن الدائمين في المنطقة، وتابع “في ظل الظروف الحالية، فإن الاقتراح المكون من أربع نقاط الذي قدمه الرئيس الصيني شي جين بينغ في عام 2017 لتسوية القضية الفلسطينية، له أهمية عملية أكبر”.

وقال الوزير إنه “بناء على هذا الاقتراح، تريد الصين أن تؤكد على ضرورة تجنب الخروج عن التوافقات الدولية وأن حل الدولتين هو الخط الأساسي للإنصاف والعدالة الدوليين، ولا يمكن السير عكس مسار التاريخ”.

المصدر: روسيا اليوم