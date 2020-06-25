محتجون في محلة البوابة الفوقا صيدا استعدادا للانطلاق في التظاهرة المطلبية الشعبية

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” عن بدء تجمع المحتجين في محلة البوابة الفوقا في صيدا، استعدادا للانطلاق في التظاهرة المطلبية الشعبية التي دعا اليها “التنظيم الشعبي الناصري” و”لقاء التغيير من أجل لبنان ديموقراطي”، وسط إجراءات تتخذها عناصر القوى الأمنية والجيش، حيث تم قطع شارع رياض الصلح وتحويل السير لتأمين سير التظاهرة التي ستجوب شوارع المدينة، وصولا الى ساحة ايليا.

ورفع المشاركون لافتات استنكرت “ارتفاع الأسعار بشكل جنوني واستغلال المواطن وغياب الرقابة على الأسعار”، منتقدة “السياسات النقدية والمصرفية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام