غرفة التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على طريق انفاق المطار والاوزاعي باتجاه خلدة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 25 2020 - 20:10

غرفة التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على طريق انفاق المطار والاوزاعي باتجاه خلدة

منذ 56 mins 25 June، 2020
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