اليمن: العدوان جدد خرق اتفاق الحديدة وطيرانه اعتدى على عدة محافظات

واصلت قوى العدوان السعودي الاميركي على اليمن خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، كما شن طيران العدوان 34 غارة على أربع محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر أمني يمني أن “قوى العدوان استهدفت بالرشاشات أماكن متفرقة من مديرية حيس، وقصفت بالمدفعية شارع الـ 50 وحارة الضبياني بمدينة الحديدة. كما قصفت قرى متعددة في أطراف مدينة الدريهمي المحاصرة”.

وأضاف المصدر أن “طيران العدوان شن أربع غارات شرق مدينة سفيان في محافظة عمران وست غارات على معسكر اللبنات بمديرية الحزم ومديرية خب والشعف بمحافظة الجوف”، وذكر أن “طيران العدوان شن عشر غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب، و14 غارة على منطقة قانية في محافظة البيضاء”.

المصدر: موقع انصار الله