العميد حمدان هنأ زاسبكين بعيد انتصار روسيا على النازيين – موقع قناة المنار – لبنان
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June 25 2020 - 18:26

العميد حمدان هنأ زاسبكين بعيد انتصار روسيا على النازيين

منذ 43 mins 25 June، 2020
العميد حمدان والسفيثر الروسي زاسبيكين
لبنان

هنأ امين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين – المرابطون العميد مصطفى حمدان، اليوم، سفير روسيا الكسندر زاسبكين لمناسبة عيد انتصار روسيا على النازيين، معربا عن إعجابه “بالعرض العسكري الروسي الذي يتفاعل مع العقل والوجدان”، متمنيا ان “تبقى روسيا بقوتها بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين وشعبها العظيم، التي تشكل الضمانة ليس فقط لروسيا إنما لكل أحرار العالم، في ظل هذا التوحش الأميركي الكاسر على العالم بكل همجيته”.

واعتبر حمدان أنه “لولا الوجود الروسي في هذه الايام لكنا وصلنا الى وضع لا تحمد عقباه من المآسي ليس فقط على الصعيد العربي إنما على مستوى العالم ككل، بسبب الهيمنة الأحادية للولايات المتحدة الاميركية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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