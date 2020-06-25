إعلام العدو: الكويت الدولة الخليجية الوحيدة التي تعارض التطبيع – موقع قناة المنار – لبنان
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June 25 2020 - 18:26
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إعلام العدو: الكويت الدولة الخليجية الوحيدة التي تعارض التطبيع
منذ 53 mins
25 June، 2020
اعلام العدو
التطبيع مع العدو الإسرائيلي
الكويت
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