المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان وبلدية الغبيري نظمتا ندوة حول القائد شمران

في الذكرى التاسعة والثلاثين لاستشهاد القائد مصطفى شمران، نظمت المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان وبلدية الغبيري ندوة حوارية عبر الفضاء الالكتروني تحت عنوان (أمة الشهداء فقدت جنديا مخلصا”) بحضور ومشاركة عدد من الشخصيات اللبنانية والإيرانية والفلسطينية.

وكانت كلمة للمستشار الثقافي للجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان الدكتور عباس خامه يار ، رئيس بلدية الغبيري معن خليل ، المهندس مهدي شمران شقيق الشهيد القائد مصطفى شمران، نائب الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ابو احمد فؤاد ، عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد نصر الله ، عضو المجلس السياسي لحزب الله الوزير السابق محمود قماطي، والكاتب العراقي احمد الموسوي .

واكدت العديد من الكلمات على دور القائد شمران في المقاومة والنضال و ان ما قدّمه الشهيد شمران ما زالت مفاعيله حتى يومنا هذا ، معتبرين انه الشخصية التاريخية النوعية التي مرت في لبنان وتابعت دورها في إيران . واكدت الكلمات على استمرار المقاومة بكافة اشكالها وفي مقدمتها الكفاح المسلّح لازالة الاحتلال.

المصدر: موقع المنار