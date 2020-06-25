العدو الاسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين من امام سجن “عوفر” الصهيوني

اعتقلت قوات العدو الاسرائيلي الخميس أربعة شبان فلسطينيين أمام سجن “عوفر” الصهيوني غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال اعتقلت اربعة شبان، خلال انتظارهم تحرر الأسير يحيى علوي بعد عامين من الاعتقال”، وأشارت إلى أن “الشبان المعتقلين هم: أيسر زياد شجاعية، قصي داوود علوي، إبراهيم عبد الوهاب علوي وجهاد محمد عجاج”.

وتابعت المصادر “قد أفرجت قوات الاحتلال عن الاسير محمد حسن ابوعطيوي من محافظة الوسطى بقطاع غزة، بعد اعتقال دام (12 عاما) في سجون الاحتلال”.

المصدر: فلسطين اليوم