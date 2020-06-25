نقابة الأطباء في مصر: وفاة 4 أطباء اليوم جراء إصابتهم بفيروس كورونا ما يرفع الإجمالي إلى أكثر من 100 – موقع قناة المنار – لبنان
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June 25 2020 - 16:38

نقابة الأطباء في مصر: وفاة 4 أطباء اليوم جراء إصابتهم بفيروس كورونا ما يرفع الإجمالي إلى أكثر من 100

منذ 11 mins 25 June، 2020
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