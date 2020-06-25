زلزال بقوة 5.4 يضرب ولاية وان شرقي تركيا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 25 2020 - 16:38

زلزال بقوة 5.4 يضرب ولاية وان شرقي تركيا

منذ 15 mins 25 June، 2020
أخبار موقع المنار

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