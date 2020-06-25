الشيخ قبلان: يجب التنبه من إغراق لبنان بالفتنة

أكد رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان الشيخ عبد الأمير قبلان ان “الاوضاع المعيشية الصعبة التي تلقي بتبعاتها على المواطنين، تحتم ان يجند المسؤولون انفسهم لحفظ الاستقرار المعيشي للمواطنين والنهوض بالاقتصاد الوطني وعدم السماح بانهيار النقد الوطني فيتصدى كل المسؤولين على اختلاف توجهاتهم”، وتابع ان “ذلك يطلق الواجب الوطني في التخفيف عن اهلنا وتحسس معاناتهم وتوفير الاستقرار الاجتماعي لهم” .

ودعا الشيخ قبلان الخميس “السياسيين الى التعالي عن الخلافات والاقلاع عن المناكفات وتشكيل شبكة أمان سياسي تمنع الاختراقات وتجنب الوطن الاضطرابات وتخرجه من الفوضى”، ونبه من “إغراق لبنان في مستنقع الفتن من خلال اثارة النعرات والغرائز الطائفية والمذهبية”، وحث “الحكومة ان تكثف جهودها لانقاذ الاقتصاد الوطني وتثبيت النقد اللبناني لتحقيق الاستقرار المعيشي”.

وطالب الشيخ قبلان “وزارة العدل بالاسراع في محاكمة الموقوفين، اذ لا يجوز ابقاؤهم من دون محاكمة ولاسيما ان العدالة تقتضي الاسراع في المحاكمات حتى لا يقع الظلم على البريء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام