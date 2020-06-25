2595 إصابة جديدة بفايروس كورونا في إيران

صرّحت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سما سادات لاري أن عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر الخميس 215 الفا و96 شخصاً، مضيفة أنه بوفاة 134 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 10 الاف و130 شخصا.

واضافت المتحدثة باسم وزارة الصحة في تصريحها الصحفي الخميس، انه” تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2595 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا”، موضحة أن “2899 حالة في وضع حرج”. كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونا و530 الفا و437 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس “کوفید 19” فی انحاء البلاد حتى الآن.

المصدر: مهر