السودان في رسالة لمجلس الأمن: ملء سد النهضة دون اتفاق يعرض حياة الملايين للخطر

أكدت وزارة الخارجية السودانية، في رسالة بعثتها إلى مجلس الأمن، أن قرار إثيوبيا بملء سد النهضة دون اتفاق “سيعرض حياة الملايين للخطر”، مطالبة بتوصل قادة الدول الثلاث إلى اتفاق حول السد. وجاء في الرسالة التي بعثت بها الخارجية السودانية الأربعاء، ونقلتها صحيفة “السوداني” الخميس “السودان قلق بشأن قرار أثيوبيا في ملء بحيرة السد في حالة عدم وجود اتفاق، ما سيضر بسد الروصيرص السوداني الصغير الحجم يقع علي بعد 15 كلم فقط من مجرى النهر، وعليه فإن عملية ملء خزان سد النهضة من جانب واحد يضع عملية تشغيل الروصيرص في مأزق، الأمر الذي يعرض حياة الملايين من الناس للخطر”.

وأضافت الرسالة أن “وزارة الخارجية تطلب من مجلس الأمن الدولي دعوة قادة الدول الثلاثة لإظهار إرادتهم السياسية والتزامهم بحل القضايا القليلة المتبقية وإبرام اتفاق”. وتابعت “دعوة الأطراف إلى اعتماد المسودة الشاملة التي قدمها السودان كأساس لوضع اللمسات الأخيرة علي الاتفاق”، مضيفة “ثني جميع الأطراف عن الإجراءات الأحادية بما في ذلك البدء في ملء خزان السد قبل التوصل إلى اتفاق”.

المصدر: سبوتنيك