الإمارات تسجل 430 إصابة جديدة بوباء “كوفيد-19” ووفاة واحدة (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 25 2020 - 14:44

الإمارات تسجل 430 إصابة جديدة بوباء “كوفيد-19” ووفاة واحدة (سبوتنيك)

منذ 23 mins 25 June، 2020
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