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June 25 2020 - 14:44

عدد اصابات “كورونا” في اندونيسيا تتجاوز الـ 50 ألف

منذ 24 mins 25 June، 2020
اندونيسيا
أخبار دولية - اندونيسيا

أعلنت وزارة الصحة في أندونيسيا الخميس، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد قد تجاوز 50 ألف حالة. وسبق أن تم تسجيل 49009 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، يوم أمس الأربعاء. وخلال الـ24 ساعة تم تسجيل ارتفاع بـ 1178 حالة، ليبلغ إجمالي عدد الحالات 50187 حالة منذ انتشار العدوى. وخلال الـ24 ساعة تم تسجيل 47 حالة وفاة ليبلغ الإجمالي 2620 شخصا. ويشار إلى أن 20.04 ألف شخص تماثلوا للشفاء، بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

ويتطلع المسؤولون في إندونيسيا بحلول تموز/ يوليو لعودة الحياة في البلاد إلى طبيعتها المعتادة، وكانوا قد تعهدوا في وقت سابق بزيادة الفحوص الخاصة بالكشف عن المرض بين أبريل/ نيسان ومايو / أيار “بشكل كبير”.

المصدر: سبوتنيك

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