مالي… الجيش يقتل 6 مسلحين ويعتقل 20 آخرين

أعلن الجيش المالي عن مقتل 6 مسلحين واعتقال 20 آخرين في عملية عسكرية بمنطقة باندياكارا وسط البلاد. وقال بيان للجيش أن وحدة تابعة للمنطقة العسكرية وسط البلاد تمكنت من تصفية 6 إرهابيين بالقرب من قرية نيان بمنطقة باندياجارا كما تمكنت من القبض على 20 ارهابيا ومصادرة أسلحة ومعدات ودراجات نارية. وأضاف البيان أن الجيش المالي تمكن من استعاد سيارتين كان المسلحون قد استولوا عليهما خلال هجوم على مركز أمني في وقت سابق. وتعاني مالي منذ عام 2012 من أزمة عميقة ومتعددة الأوجه خلفت آلاف القتلى من المدنيين والمسلحين وتشريد مئات الآلاف، وذلك على الرغم من دعم المجتمع الدولي للبلاد.

المصدر: سبوتنيك