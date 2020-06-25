الخرطوم تطالب في رسالة إلى مجلس الأمن بامتناع جميع الأطراف عن اتخاذ أي إجراءات أحادية بما في ذلك البدء في ملء سد النهضة قبل التوصل إلى إتفاق (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 25 2020 - 14:44

الخرطوم تطالب في رسالة إلى مجلس الأمن بامتناع جميع الأطراف عن اتخاذ أي إجراءات أحادية بما في ذلك البدء في ملء سد النهضة قبل التوصل إلى إتفاق (سبوتنيك)

منذ 35 mins 25 June، 2020
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