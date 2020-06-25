وزیر الدفاع الايراني: قادرون علی صناعة ما تحتاجه المنظومات الجویة في البلاد

أكد وزير الدفاع الايراني العميد أمير حاتمي، توفر الامكانات لصناعة ما تحتاجه المنظومات الجوية في البلاد، معتبراً أن تسليم ثلاث مقاتلات من صنع داخلي الى القوة الجوية، “يحمل رسالة الى الأعداء وخاصة الامريكان مفادها أن الحظر له نتائج معكوسة”. وأضاف العميد حاتمي في مراسم تسليم ثلاث مقاتلات متطورة من طراز كوثر الى القوة الجوية للجيش ، أن أول طائرة من هذا الطراز تم تدشينها وتسليمها الى الجيش في آب / اغسطس من عام 2018 ، وفي تشرين الأول/ اكتوبر من نفس العام تم تدشين خط انتاج هذه الطائرات، واليوم نشهد انتاج ثلاث مقاتلات من طراز كوثر.

واعتبر حاتمي أن هذا الانجاز “يحمل رسالة مهمة الى أحرار العالم وهي أنهم بالصمود والثبات يحققون ما يريدون”، مشيرا الى أن “الاعداء يحاصرون ايران منذ اربعين عاما وقد شددوا عليها الحظر والضغوط لكنها تمكنت من تفعيل قدراتها حتى وصلت الى ما وصلت اليه”. وأكد حاتمي أن “على الأعداء وخاصة الامريكان أن يعلموا أن ايران ستواصل مسيرتها وستحبط المحاولات الساعية لمنع ايران من تصدير منتجاتها”. بدوره، أكد قائد الجيش الايراني اللواء عبدالرحيم موسوي خلال المراسم أن “القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية وبفضل الصناعات الدفاعية لوزارة الدفاع، والكوادر الشبابية والعلماء الايرانيين ترتقي كل يوم في المجالات الجوية والبحرية والبرية للدفاع عن القيم السامية للثورة الاسلامية” .

المصدر: ارنا