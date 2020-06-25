ألفا: اعادة افتتاح 18 مركزا معتمدا في المناطق

اعلنت شركة “ألفا”، بإدارة أوراسكوم للاتصالات، إعادة إفتتاح 18 مركزا من مراكزها المشتركة مع “أوجيرو”، بعد إقفال قسري لمدة ثلاثة أشهر كإجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا، على ان تستقبل هذه المراكز الزبائن من الإثنين الى الخميس بين الثامنة صباحا والرابعة بعد الظهر، وأيام الجمعة وفق الدوام الرسمي لعمل مراكز أوجيرو.

واشارت في بيان الى انه “سيتم في كل المراكز اتباع الإجراءات الوقائية الضرورية لحماية الزبائن والموظفين، وستطلع مشتركيها تباعا على مواعيد افتتاح مراكز البيع الأخرى”.

اما المراكز فهي:البحصاص، الحازمية، الدامور، المختارة، باب التبانة، بشري، بعلبك، تنورين، حاصبيا، دوما، دير القمر، راشيا، زغرتا، شبعا، صغبين، شكا، طرابلس الميناء وطرابلس التل.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام