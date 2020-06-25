الرئيس عون ترأس اللقاء الوطني في قصر بعبدا

ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، “اللقاء الوطني” في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، وعدد من القيادات ورؤساء الأحزاب والكتل النيابية الممثلة في مجلس النواب، لعرض الوضع العام في البلاد، في ضوء التطورات الأمنية التي حصلت قبل أسبوعين في بيروت وطرابلس ولامست الممارسات التي سجلت خلالها التعرض للوحدة الوطنية والسلامة العامة والسلم الاهلي.

ويناقش اللقاء عددا من المواضيع المطروحة لتحديد وجهة نظر المشاركين فيه حيالها، على ان يصدر عن المجتمعين بيان يؤكد على النقاط التي سيتم الاتفاق عليها.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام