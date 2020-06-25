ألمانيا تسجل وفقا معهد روبرت كوخ 630 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس” كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 25 2020 - 10:46

ألمانيا تسجل وفقا معهد روبرت كوخ 630 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس” كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية (سبوتنيك)

منذ 20 mins 25 June، 2020
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