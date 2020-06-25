أبو الحسن: عدم المشاركة في لقاء بعبدا تعني رفضا لمبدأ الحوار الدائم واخذ البلد نحو المجهول

أعلن النائب هادي أبو الحسن في حديث اذاعي “ان الحزب التقدمي الاشتراكي يشارك في طاولة الحوار لتقديم نظرة تلامس الواقع السياسي والاقتصادي ونظرة إصلاحية للحزب حول الوضعين الاقتصادي والمالي، في مذكرة سيقدمها النائب تيمور جنبلاط”.

وأوضح ان ” من لديه مأخذا حول مشاركة الحزب، يجب ان يعلم ان عدم المشاركة تعني رفضا لمبدأ الحوار الدائم، ما يؤدي الى مزيد من التخبط والغرق واخذ البلد نحو المجهول”.

ورأى ان “المسار الوحيد للخروج من الأزمة هو الحصول على الدعم الخارجي الذي ينطلق بإشارة من صندوق النقد الدولي الذي لن يوافق على أي مساعدة، ان لم تقم الحكومة بالإصلاحات المنشودة”.

وأشار أبو الحسن الى ان “ما نمر به يندرج في لعبة سياسية كبرى دولية إقليمية يقتضي الخروج منها تغيير المعادلات، والنأي بالنفس عن الصراعات الاقليمية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام