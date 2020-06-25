الصين تختبر قطاراً أسرع من الطائرة

بدأت مدينة شنغهاي الصينية، اختبارات الأداء لنموذج أولي لقطار مغناطيسي فائق السرعة، يوصف بأنه أسرع من الطائرة، قامت بتصميمه محليًا لنقل الركّاب، بسرعة قصوى تصل إلى 600 كم في الساعة.

والقطار الجديد تم تصميمه لكي يسير مرتفعاً فوق مساره باستخدام التقنية الكهرومغناطيسية (ماغليف)، إذ يعتمد في سيره على المغناطيس حيث لا يحتوي على محركات ميكانيكية ولا يسير على السكك الحديدية بل يطفو في الهواء معتمدا على وسادة مغناطيسية.

وسوف يعمل قطار ”ماغليف“، على تقليص وقت الرحلة من بكين إلى شنغهي والتي تستغرق أربع ساعات ونصف الساعة بالطائرة، إلى ثلاث ساعات ونصف الساعة تقريبًا.

ويمكن لنموذج القطار المغناطيسي، الذي يحتوي على عربة واحدة فقط، فحص وتحسين التقنيات الرئيسية والمكونات الأساسية لنظام ماغليف عالي السرعة، ووضع أساس تكنولوجي للنموذج الهندسي الأولي القادم، وفقاً لما ذكرته شركة ”سي آر آر سي تشينغداو سيفانغ“ لصناعة القطارات التي يقع مقرها في مقاطعة شاندونغ شرق الصين.

وتم تصنيع نموذج القطار المغناطيسي في خط إنتاج الشركة بمدينة تشينغداو، شاندونغ، في مايو (أيار).

وذكرت الشركة أنه خلال أول تجربة يوم الأحد، على القطار المغناطيسي المعلق ”ماغليف“، تم تحليل أكثر من 200 مكون، بما في ذلك التوازن بين المسارات والمنحنيات الصغيرة والمنحدرات.

وقال دينغ سانسان رئيس فريق البحث والتطوير ونائب كبير المهندسين في شركة ”سي آر آر سي تشينغداو سيفانغ“ إن عمليات الفحص الأولية وجدت العربة مستقرة، كما أن جميع المؤشرات الفنية الرئيسة استوفت متطلبات التصميم وتوقعاته.

وقالت الشركة إن نتائج البحث والتطوير لنموذج أولي من خمس عربات لقطار ماغليف عالي السرعة تستمر بسلاسة، ومن المقرر أن يبدأ خط الإنتاج هذا العام.

ويعرف قطار ”ماغليف“ بأنه يعمل بقوة الرفع المغناطيسي المعلق، حيث تسمح تقنية الارتفاع المغناطيسي بالوصول إلى مثل هذه السرعات العالية عن طريق الحد من الاحتكاك الناتج عن قطارات السكك الحديدية التقليدية.

المصدر: اخبار الان