كراكاس تندد بـ”استفزاز” بعد اقتراب مدمرة أميركية من مياهها – موقع قناة المنار – لبنان
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June 25 2020 - 08:36

كراكاس تندد بـ”استفزاز” بعد اقتراب مدمرة أميركية من مياهها

منذ 16 mins 25 June، 2020
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أخبار دولية - فنزويلا

ندد وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز الأربعاء بـ”عمل استفزازي”، بعد اقتراب مدمرة قاذفة للصواريخ تابعة للبحرية الأميركية من المياه الإقليمية لفنزويلا من دون أن تخترقها.

وقال الجنرال بادرينو لوبيز خلال حفل في ولاية كارابوبو إن “المدمرة التابعة للبحرية الأميركية اقتربت لتصبح على بعد 30 ميلا بحريا، في عمل استفزازي، لا يمكننا أن نسمي هذا سوى بأنه عمل تحد”.

وحذر من أنه إذا قامت المدمرة بـ”عمليات عسكرية” في المياه الفنزويلية “فستواجه ردا قويا من قواتنا المسلحة”.

والثلاثاء قالت القيادة الجنوبية التي تدير العمليات العسكرية الأميركية في منطقة الكاريبي وأميركا الوسطى والجنوبية، إن السفينة أبحرت عمدا في منطقة بحرية تطالب بها فنزويلا.

واضافت القيادة ان المدمرة “نفذت عملية لحرية الملاحة، لكي تدحض مزاعم بحرية مبالغ بها من قبل فنزويلا”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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