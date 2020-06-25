بدء استفتاء حول الدستور يستغرق أسبوعا في روسيا

تبدأ روسيا اعتبارا من الخميس وحتى الأول من تموز/يوليو التصويت في استفتاء يفترض أن يسمح للرئيس فلاديمير بوتين بالبقاء في السلطة حتى 2036 وبإدراج مبادئه المحافظة في الدستور.

والموعد الرسمي المحدد للاستفتاء هو الأول من تموز/يوليو، لكن السلطات فتحت مراكز الاقتراع اعتبارا من 25 حزيران/يونيو لتجنب تدفق أعداد كبيرة من الناخبين بسبب وباء كوفيد-19.

ووضعت كمامات وسوائل مطهرة بتصرف حوالى 110 ملايين ناخب يصوتون خلال أحد عشر توقيتا على امتداد روسيا، من بتروبافلوفسك-كامتشاتسك (توقيت غرينتش+12 ساعة) إلى

كالينينغراد (ت غ+ساعتين).

وكان يفترض أن أن يجري الاستفتاء في 22 نيسان/إبريل لكنه أرجئ بسبب وباء كوفيد-19، وقد دعا إليه في كانون الثاني/يناير الرئيس الروسي لهذا التعديل الأول لدستور 1993.

وكان البرلمان أقر التعديل لذلك لا يفترض قانونيا أن يخضع لاستفتاء، لكن بوتين أصر على هذا التصويت نظرا لأهمية المسألة.

ويسمح التعديل للرئيس الحالي بالبقاء في الكرملين لولايتين إضافيتين حتى 2036 السنة التي سيبلغ فيها الرابعة والثمانين من العمر، وبموجب الدستور الحالي يفترض أن تنتهي رئاسة بوتين في 2024.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية