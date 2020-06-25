تشاووش أوغلو: الموقف المصري الحالي بشأن ليبيا توجهه فرنسا والإمارات – موقع قناة المنار – لبنان
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June 25 2020 - 08:36

تشاووش أوغلو: الموقف المصري الحالي بشأن ليبيا توجهه فرنسا والإمارات

منذ 38 mins 25 June، 2020
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش اوغلو
تركيا - عربي وإقليمي

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في تصريحات لراديو “باشاك شهير” المحلي، إن الموقف المصري الحالي من الأزمة الليبية، تحركه دول أخرى.

وأعتبر الوزير التركي أن “فرنسا والإمارات هما من توجهان الموقف المصري”.

وأضاف أوغلو ردا على تصريحات السيسي حول سرت والجفرة: “الحديث عن خط أحمر وسط ليبيا، هدفه الوصول إلى آبار النفط أو أنه يقوم بدور لصالح آخرين”.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال يوم السبت أن أي تدخل مصري مباشر في ليبيا بات يحظى بشرعية دولية محذرا من أي تهديد لأمن حدود البلاد الغربية .

وقال السيسي إن تجاوز مدينتي سرت والجفرة خط أحمر بالنسبة لمصر.

المصدر: وكالات

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