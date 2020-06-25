بولتون: ترامب تجاهل التحذيرات بخصوص كورونا

كشف مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون أن الرئيس دونالد ترامب تجاهل التحذيرات بخصوص تفشي فيروس كورونا محملا إياه مسؤولية الوضع الصعب الحالي في التعامل مع كوفيد19.

وقال بولتون، إن دونالد ترامب تجاهل التحذيرات المبكرة لوباء كورونا بسبب “تأثيرها المحتمل على الصفقة التجارية مع الصين”.

واتهم الرئيس الأمريكي دونالد تراب مرارا الصين بالكذب وإخفاء معلومات عن تفشي وباء كورونا..

ولكن وبحسب بولتون فإن ترامب ” لم يرغب في سماع أخبار سيئة عن صديقه شي جين بينغ ولم يكن يريد أن يسمع أخبارا سيئة حول إخفاء الفيروس في الصين بسبب تأثيره المحتمل على الصفقة التجارية الصينية التي يريد إبرامها”.

وقال بولتون لشبكة CNN: “لم يكن يريد أن يسمع عن الأثر المحتمل للوباء على الاقتصاد الأمريكي وتأثيره على إعادة انتخابه”.

وبحسب بولتون فإن حقيقة أن الرئيس غض الطرف عن التحذيرات المبكرة من تفشي الوباء أدى إلى الوضع الحالي وهو أن البلاد لا تستطيع التعامل مع COVID-19.

ويشكك ترامب بشهادات بولتون التي وردت في كتاب نشره قبل أيام كما أن وزير الخارجية مايك بومبيو اتهم بولتون بالكذب والخيانة وأكد أنه كان حاضرا على الكثير من اللقاءات التي سردها بولتون بشكل خاطئ في كتابه.

المصدر: وكالات