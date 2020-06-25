نائب أردوغان: تركيا تسطر التاريخ في ليبيا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 25 2020 - 08:36

نائب أردوغان: تركيا تسطر التاريخ في ليبيا

منذ 2 ساعة 25 June، 2020
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تركيا - عربي وإقليمي

قال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، إن بلاده تسطر التاريخ في ليبيا حاليا، “بعدما مزقت الخرائط والمخططات التي كانت تهدف لإقصائها عن شرقي البحر المتوسط”.

وأضاف في كلمة ألقاها الأربعاء، أن حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج “تمكنت بموقفها الحازم وبدعم من أنقرة، من إفشال المؤامرات التي كانت تحاك في ليبيا”.

وتابع: “على الانقلابيين أن يعلموا أن المسار الشرعي للقانون الدولي هو ما يحدد مستقبل السلام في ليبيا”.

واعتبر أن “الذين لم يتمكنوا من طرح أي حل في ليبيا بدؤوا برفع أصواتهم مع استعادة الحكومة للمدن من يد الانقلابيين”.

وأضاف: “سنقف بقوة إلى جانب إخواننا الليبيين، ممثلي روح عمر المختار في المقاومة، إلى أن يعم السلام والاستقرار والعدل في سائر مناطق ليبيا”.

المصدر: وكالات

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