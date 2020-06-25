الجيش المكسيكي يطلق عملية للبحث عن المفقودين جراء هزة ضربت البلاد الثلاثاء

أطلق الجيش المكسيكي عملية للبحث عن 15 شخصا فقدوا عقب هزة أرضية بقوة 7.5 درجة ضربت ولاية واهاكا جنوب البلاد أمس الثلاثاء، وأودت بحياة 7 مواطنين على الأقل.

وأعلن الجنرال في المنطقة العسكرية الثامنة أرتورو كورديرو الأربعاء، أن”الجيش نشر 30 جنديا و30 عنصرا من الحرس الوطني في منطقة أسولوتيبيك بولاية واهاكا، حيث فقد 15 من المواطنين”.

وقررت السلطات إطلاق جسر جوي إلى منطقة العملية بعد أن أبلغت فرق البحث والإنقاذ باستحالة الوصول إليها برا بسبب تدهور حالة الطقس.

وقالت هيئة الزلازل الوطنية في المكسيك، إن مركز الهزة وقع على بعد 23 كم جنوبي مدينة كروسيسيتا السياحية، وأنها رصدت أكثر من 1.5 ألف هزة ارتدادية بلغت شدة أقواها 4.6 درج وشعر بالهزة سكان 11 ولاية من أصل 31 في المكسيك.

وأعلن أليخاندرو مراد حاكم ولاية واهاكا، أن الهزة خلفت 7 قتلى، بينهم 5 رجال وامرأتان.

المصدر: نوفوستي