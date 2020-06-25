تشاووش أوغلو: فرنسا تناقض نفسها بشأن ليبيا

صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بأن هناك تناقضا في موقف فرنسا تجاه ليبيا، متهما إياها بدعم قائد “الجيش الوطني الليبي” خليفة حفتر.

وقال تشاووش أوغلو في حديث للإذاعة التركية، يوم الأربعاء، إن “الأمم المتحدة تعترف بحكومة الوفاق الوطني برئاسة السراج، وتدعو كافة الدول لقطع صلاتها بالأطراف الأخرى في ليبيا، بينما فرنسا تتناقض مع نفسها بهذا الشأن، لكونها من الدول الخمس الدائمة في مجلس الأمن”.

وأضاف أن “هذا التصرف يعد نفاقا وخداعا، ولهذا السبب، الجميع يرى مدى خطورة اللعبة الفرنسية في ليبيا”.

واعتبر الوزير التركي أن “ماكرون يتجاوز حدود اللعبة الخطيرة، وأعلنا ذلك أكثر من مرة، إنه يشهد خسوفا عقليا”، متهما فرنسا بدعم من وصفهم بـ “الإرهابيين والانفصاليين” في ليبيا وسوريا ومناطق أخرى بالعالم.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد صرح في وقت سابق بأن تركيا تدير “لعبة خطيرة” في ليبيا،وأثارت تصريحاته ردودا شديدة اللهجة من قبل أنقرة.

المصدر: الأناضول