الطرقات المقطوعة ضمن نطاق #البقاع حالياً : #سعدنايل #تعلبايا مستديرة #زحلة باتجاه #شتورا (التحكم المروري) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 25 2020 - 01:28

الطرقات المقطوعة ضمن نطاق #البقاع حالياً : #سعدنايل #تعلبايا مستديرة #زحلة باتجاه #شتورا (التحكم المروري)

منذ 23 mins 25 June، 2020
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