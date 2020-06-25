الطرقات المقطوعة ضمن نطاق #البقاع حالياً : #سعدنايل #تعلبايا مستديرة #زحلة باتجاه #شتورا (التحكم المروري) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 25 2020 - 01:28
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الطرقات المقطوعة ضمن نطاق #البقاع حالياً : #سعدنايل #تعلبايا مستديرة #زحلة باتجاه #شتورا (التحكم المروري)
منذ 23 mins
25 June، 2020
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