التحكم المروري :إعادة فتح السيرعلى تقاطع #برج_الغزال باتجاه جسر #الرينغ – موقع قناة المنار – لبنان
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June 25 2020 - 01:28

التحكم المروري :إعادة فتح السيرعلى تقاطع #برج_الغزال باتجاه جسر #الرينغ

منذ 28 mins 25 June، 2020
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