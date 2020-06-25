البرازيل تسجل ارتفاعا حادا في أعداد الإصابات بكورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 25 2020 - 01:28

البرازيل تسجل ارتفاعا حادا في أعداد الإصابات بكورونا

منذ 36 mins 25 June، 2020
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أخبار دولية - البرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية الأربعاء، تسجيل 1185 وفاة، و42 ألفا و725 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة الإصابات بكورونا ارتفعت لتبلغ أكثر من مليون و200 ألف إصابة، فيما بلغت أعداد الوفيات في البلاد 53 ألفا و830 حالة وفاة”.
وسجلت البرازيل أمس الثلاثاء، 39 ألفا و436 حالة إصابة، 1,374 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، الاثنين، أعلنت عن 21432 إصابة، و654 وفاة.
وتأتي البرازيل في المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة بعدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

المصدر: رويترز

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